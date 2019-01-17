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商品詳細
手帳サイズ···A6サイズカラー···ブラック数年使用していた手帳で、すごくハードに使っていたわけではないので、大きな傷はありません。中の用紙は入れ替えて使っていたので、新品時の物です。ジッパープラーは使用と経年劣化があります。
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