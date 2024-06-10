ヒラメキ　HIRAMEKI. 　二つ折り財布　メンズ　北斎

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商品詳細
財布形···二つ折りカラー···ブルー素材···本革ヒラメキ アートヌメシリーズ 葛飾北斎 波 新品未使用札入れ×2小銭入れ×1カード入れ×3ポケット×3神経質な方は購入をお控え下さい。コメントなし即購入歓迎します。箱有り/宅急便コンパクト箱無し/ネコポス発送（匿名配送）牛革定価14,300円（税込）
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