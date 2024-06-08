DESIGN 01 / SS / CTPL. COLLEGE WHITE

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商品詳細
DESIGN01/SS/CTPL.COLLEGEサイズ 2（M）カラー WHITE今シーズンのものになります。1度着用のみの美品です。安く販売している為、現在の価格でご検討下さい。ネコポスにて発送させて頂きます。お気軽にお問い合わせください。
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