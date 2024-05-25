正規極美品⭐️BOTTEGA VENETA 男女兼用 ラウンドファスナー ボッテガ ...

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人気のラウンドファスナータイプで、小銭入れもあり、カードも出しやすく使い勝手の良いシンプルなお財布です。色は人気のブルー。スタッズがめちゃくちゃかっこいいBOTTEGAの長財布です。【ブランド】BOTTEGAVENETA/ボッテガヴェネタ【デザイン】Intrecciato/イントレチャートラウンドファスナーラムレザー【状態】革の状態良いです。ラムレザー。使用期間は半年ほど。その後保管。目立ったギズや汚れは特にありません。ファスナー良好、カード入れ伸びも無し。お札入れ、小銭入れも綺麗です。イントレ部の編み込みもしっかりしてます。『サイズ』W：19.5cm H：10.5cm D：2cm仕様 :札入れ×2 ファスナー式小銭入れ×1 カード入れ×8 ポケット×2)【カラー】ブルー✖️スタッズ『参考上代』98,840円（税込)【付属品】財布本体◆シリアル・製造番号画像9枚目に白タグあり。◆購入先◆商品の購入先はブランドショップ。取扱店での購入になりますのでもちろん真贋判定済みの正規品になります。☆お値引きはなるべく致しますので交渉の際は、金額をお伝え下さい！☆気に入っていただけた方、購入の際は中古品にご理解の上でお願いします。購入後のトラブル防止の為、すり替え防止の為、返品は基本お断りしております。☆仕事の為コメント対応出来ない場合もありますがなるべく早目に対応したいと思います。☆コメントなしの即決購入は大丈夫です。