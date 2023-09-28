Yves Saint Laurent イヴサンローラン　ベルト　ブラック メンズ

こちらはYvesSaintLaurentのベルトになります。当然ですが、正規品になります。【ブランド】YvesSaintLaurent【付属品】なし【管理番号】750-1-15-008【サイズ】約118cm【商品状態】状態は写真の通りです。使用感や汚れ、傷などがあります。☆こちらの商品は「中古ブランドの古物市場」から正規品の商品を購入しております。鑑定士様の元で鑑定済みの商品ですので、ご安心ください。万が一、正規品でない場合もちろん返品返金にご対応させていただきますので取引メッセージにてご連絡お願い申し上げます。☆こちらの商品はUSED品ですので新品や未使用品をお求めの方はご遠慮ください。☆簡易包装で発送します。商品によっては、折りたたむ可能性もあります。☆サイズ記載の商品は平置きでの計測のため、物を入れると変わる可能性があります。素人計測のため、誤差があります。☆他にもいろいろ販売しています。以下のショップもご覧ください。#青空さくら#ブランド#YvesSaintLaurent#イヴサンローラン #ベルト #ブラック#メンズ



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