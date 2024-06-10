stussy メッシュキャップ

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商品詳細
今年メルカリで1万5000円円で購入したのですか使わなくなったため出品します。今年の夏に2、3ヶ月着用していたためキャップのつばの部分が汗のしみができてしまっています。ホームクリーニングして発送させていただきます。値下げ可能ですが大幅に値下げはできません
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