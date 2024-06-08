90's dog town back print tee

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90'sdogtownbackprinttee90年代 ドッグタウン プリントteeライトグレー/-着丈：約71cm袖丈：約19cm身幅：約54cm肩幅:約48cm状態:目立つ汚れ、傷等なし。毛羽立ちなし。年代物にしては比較的美品。madeinusa柔らかな触り心地が特徴。現在こちらのアイテムの相場が上がっております。この機会にどうぞ。古着の為、ご理解の程宜しくお願い致します。値下げは受け付けません。