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90's dog town back print tee
商品番号 D73009725206
商品名

90's dog town back print tee
ブランド名 ドッグタウン
特別価格 税込 4,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

90'sdogtownbackprinttee90年代　ドッグタウン　プリントteeライトグレー/-着丈：約71cm袖丈：約19cm身幅：約54cm肩幅:約48cm状態:目立つ汚れ、傷等なし。毛羽立ちなし。年代物にしては比較的美品。madeinusa柔らかな触り心地が特徴。現在こちらのアイテムの相場が上がっております。この機会にどうぞ。古着の為、ご理解の程宜しくお願い致します。値下げは受け付けません。
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