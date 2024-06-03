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- 【即日発送可】新品未開封★ポケモンカード VSTARユニバース15パック
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ポケモンカードゲームソード＆シールド拡張パックハイクラスパックVSTARユニバース15Pack(10枚入り)CARD新品未開封となります。パック制限のあるお店で購入いたしました。手数料を含めた定価のお値段となります。お値下げは不可となりますのでよろしくお願いします。傷がつかないようにダンボール箱にいれて発送いたします。現品限り。早い者勝ちでお願い致します。※内容はランダムなので、内容での評価はご遠慮ください※安心の匿名で配送いたします#ポケモン#vユニ#ポケモンポケモンカードゲームソード_シールドハイクラスパックVSTARユニバース#ポケモンカード#ポケモンカードゲーム#VMAXスペシャルセット#イーブイヒーローズ#バイオレット#スカーレット#VSTARユニバース#Vユニ#カイ#カミツレのきらめき#VMAX#VSTAR#スペシャルセット#vmaxスペシャルセット#Pikachu#Pokemon#ポケモン#BOX#ボックス#拡張パック#強化拡張パック#ハイクラスパック#ポケモンセンターオンラインボックスパックシングル···パック
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