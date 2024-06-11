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Standard California　SD TEE 木村拓哉　キムタク
商品番号 J88977448836
商品名

Standard California　SD TEE 木村拓哉　キムタク
ブランド名 スタンダードカリフォルニア
特別価格 税込 5,358 円
在庫状況 あり

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商品詳細

StandardCaliforniaSDHeavyweightBoxLogoT-BLACK新品未使用品COLOR　BLACKラバープリントのボックスロゴを配したヘビーウェイトTシャツ。中肉クラスの糸の度目を詰めた、ヘビークラスの肉厚感と硬さが特徴のボディは着こんでも型崩れもしにくく、丈夫でドライな着心地が特徴です。シルエットはボックス型。MadeinJapan。ウィンダンシーPORKCHOPポークチョップ　キムタク木村拓哉サムズショップサムズSAMSSHOPSAMSマジックナンバーMAGICNUMBERキャプテンズヘルム　CAPTAINSHELMCHALLENGERチャレンジャーNEIGHBORHOOD　neighborhoodネイバーフッドWINDANDSEA　キムタク　木村拓哉windandseaウィンダンシーPORKCHOPポークチョップ　damasurfboardsdamasurfboardsパーカー長瀬智也
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