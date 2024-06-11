Standard California　SD TEE 木村拓哉　キムタク

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商品詳細
StandardCaliforniaSDHeavyweightBoxLogoT-BLACK新品未使用品COLOR BLACKラバープリントのボックスロゴを配したヘビーウェイトTシャツ。中肉クラスの糸の度目を詰めた、ヘビークラスの肉厚感と硬さが特徴のボディは着こんでも型崩れもしにくく、丈夫でドライな着心地が特徴です。シルエットはボックス型。MadeinJapan。ウィンダンシーPORKCHOPポークチョップ キムタク木村拓哉サムズショップサムズSAMSSHOPSAMSマジックナンバーMAGICNUMBERキャプテンズヘルム CAPTAINSHELMCHALLENGERチャレンジャーNEIGHBORHOOD neighborhoodネイバーフッドWINDANDSEA キムタク 木村拓哉windandseaウィンダンシーPORKCHOPポークチョップ damasurfboardsdamasurfboardsパーカー長瀬智也
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