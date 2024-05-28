ヒステリックグラマー　オールドスタッドハンドメイド　希少品　メイドインUSA

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箱＆付属アクセサリー付属品などは買った時そのままです。数回使用してその後使用せず数年箱にしまって保存してました。一つ一つハンドメイドでスタッズを丁寧に打ち込んでいる素晴らしい作品です。ヴィンテージ好きな方やコレクションにスタッズの欠けや緩みなど全く無く、非常にしっかりとした作りです。写真でご判断下さい。希少なモデルです。廃盤型長さは85〜93cm、幅は4.3cmです。#ヒステリックグラマー#ヒス#ベルト#スタッズベルト#ハンドメイド#ロックスタイル#パンクスタイル#存在感#ビンテージ#年代物#掘り出し物#希少#ヴィンテージ#廃盤型#古着#オールドファッション#おしゃれ#スタッズベルト#1点物#手作業#ハンドメイドカラー...ブラック素材...本革