新品/定価38万円【ヘンローン社製/クロコダイル本革】長財布/レザー/グレージュ

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★商品名★・・・ラウンドファスナー長財布★付属品★・・・箱・保存袋★ 色 ★・・・グレージュ★サイズ★・・・（約）W19.5×H10×D2.5cm★ 説明 ★・・・ヘンローン社製のクロコダイル本革を使用した、高級ラウンドファスナー長財布です。素材、作り共に大変上質なお品です。ヒマラヤ染め/レザー/グレージュ※参考価格：定価３８０，０００円天然素材のため生態キズがある場合がございます。新品、未使用ですが、保管に伴うわずかなスレ程度はご了承下さい。※商品はワシントン条約に基づき正規輸入され、国内で販売されている製品です。※当方の出品物は正規店又は自主流通協会に加盟している店舗での購入品になります。管理番号【A85①M