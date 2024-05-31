CASIO　G-Shock　DW-5600E

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商品詳細
中古のG-Shock DW-5600Eになります。５ヶ月ほど前に購入し1、2回だけ使用しました。説明書やボックスはなく本体のみの発送になります。☆注意事項ベルトを伸ばして発送するため、若干クセが付く可能性があります。ご了解の上で購入お願い致します。
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