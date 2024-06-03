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NIKE AIR MAX 90 SE HANGUL DAY 28.0
商品番号 P75553094553
商品名

NIKE AIR MAX 90 SE HANGUL DAY 28.0
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,142 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NIKEナイキ/AIRMAXエアマックス90SEHANGULDAYDZ5167-077color:LIGHTSMOKEGREY/BLACK-GREYFOG-PHANTOMsize:us30,28cm全体的に少し使用感がありますが、大きな汚れは無く綺麗な状態です。ソールもしっかり残っているので問題なく履いて頂けます。購入時に付属した靴紐2種類もお付けしています。
http://narcologia.ru/goods/cotton444061.html
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