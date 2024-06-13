346 BROOKS BROTHERS タグ付き タイ ネイビー 総柄

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商品詳細
▪️商品名346BROOKSBROTHERSブルックスブラザーズタグ付きタイネイビー総柄▪️サイズ大検幅8.5cm▪️その他新品、未使用品ですが自宅保管ですのでそれに伴う多少のシワ等はございます。また完璧を求める方のご購入はご遠慮頂いております。
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346 ブルックスブラザーズ ブランド ネクタイ ストライプ柄 シルク USA製 未使用タグ付 メンズ ブルー Brooks Brothers
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