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ペトロニウス　2本
商品番号 W32724323178
商品名

ペトロニウス　2本
ブランド名 ペトロニウス
特別価格 税込 2,000 円
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商品詳細

ブランド　ペトロニウスカラー　ブルー系家での保管品です。畳んで保管していたので少しシワがあります。少し糸つりあり。ネコポスで発送致します。大剣幅8.0誤差はお許しくださいFrancoBassi（フランコバッシ）SalvatorePiccolo（サルヴァトーレピッコロ）LuigiBorrelli（ルイジボレッリ）FrancescoMarino（フランチェスコマリーノ）TieYourTie（タイユアタイ）Stefanobigi（ステファノビジ）FrancoMinucci(フランコミヌッチ)Finamore（フィナモレ）BARBA（バルバ）ドレイクス新宿伊勢丹メンズ館阪急メンズ館BEAMSHOUSE（ビームスハウス）strasburgo（ストラスブルゴ）estnation（エストネーション）バーニーズニューヨークマリネッラセッテピエゲトゥモローランドポールスミスなど好きな方オススメ
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