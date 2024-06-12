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- 90's old skate blind skate マークゴンザレスデザイン
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商品詳細
90'sブラインドスケートボードのTシャツになります。LEEボディのUSA製マークゴンザレスデザインのモンスターがプリントしてあります。ゴンズがデザインしているoldskateはかなり少なく希少です。近年だとsupremeで出したりはしていますがoldだとほぼ基本出てこないアイテムかと。スケートものらしく良い具合のボロ加減◎oldstussyやsupreme、Powellrealなどお好きな方は是非。着丈74身幅56肩幅50袖丈22.5
http://narcologia.ru/goods/evaporation798124.html
http://narcologia.ru/goods/message332227.html
http://narcologia.ru/goods/navigate850630.html
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"Mark Gonzales"と"VIDEO DAYS"と"NEW ...
BLIND (ブラインド） |BLIND SKATEBOARDS - MARK GONZALES SKULL ...
USA製 90s BLIND SKATEBOARDS Logo S/S Tee 黒 L ブラインド スケート ...
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90年代
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