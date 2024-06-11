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東京リベンジャーズ　佐野万次郎　マイキー　セブンイレブン　ノート
商品番号 J89949089708
商品名

東京リベンジャーズ　佐野万次郎　マイキー　セブンイレブン　ノート
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 259,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セブンイレブンとのコラボノートです。2021年10月21日〜11月3日までのキャンペーン。キャンペーン対象商品を購入で貰える物でした。セブンイレブン限定の描き下ろしイラストを使用したマイキー(佐野万次郎)のノート、2冊セットのお譲りです。サイズはA5。今では手に入らない貴重品です。店頭に袋入りで並んでいた物を別々の店舗で購入後、使えずにそのまま暗所保管しておりました。袋からは出しておりませんので、中身の確認は致しかねます。初期傷等気にされる方、神経質な方はご遠慮ください。片面厚紙補強、OPP袋で梱包、発送致します。(発送方法未定)トラブル未然回避の為、ご購入前に必ず自己紹介をご覧頂き、ご納得頂いた上でご購入くださいませ。どうぞよろしくお願い致します。⋆┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈⋆グッズ種類...文具東京リベンジャーズ東リベ東卍佐野万次郎マイキーセブンイレブンノート⋆┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈⋆
http://narcologia.ru/goods/response5142.html
http://narcologia.ru/goods/financier93660.html
http://narcologia.ru/goods/peroration185015.html

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