【彫刻刀９本セット】拝崇道

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ご覧いただき、ありがとうございます。数年前に木彫のため２５０００円程度で購入しました。もし、使っていただける方がいらっしゃったらと思い、出品いたします。彫刻刀拝崇道９本（内4本キャップなし）パワーグリップ２本やすり彫刻刀２本 状態は写真でご確認くださいませ。記名してますので、その部分はマジックで塗りつぶしてお渡しします。箱はございませんので、緩衝材に包み発送する予定です。刃先も写真にてご確認くださいませ。使った期間は短いですが、自宅にて保管していました。中古品であることにご理解のある方、ご検討ください。ご縁がございましたら、よろしくお願いいたします。＃木彫＃彫刻刀＃拝崇道＃趣味＃木彫り＃彫刻刀セット