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KENZO ケンゾー NIGO ボケ Tシャツ 白　L
商品番号 A87794482005
商品名

KENZO ケンゾー NIGO ボケ Tシャツ 白　L
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 4,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KENZOケンゾーBOKEFLOWERTシャツT-Shirt半袖■カラー:Black■サイズ:M着丈70身幅52肩幅45■サイズ:L着丈72身幅54肩幅46素人採寸のため多少の誤差はお許しください。※新品未使用ですが、保管中のシワがあります。注意点■海外で購入したものとなるため、日本の製品より検品が甘い場合があります。日本製品のような完璧な製品をお求めの方は購入をお控え下さい。■モニターの写り具合により、少しお色が実物と異なる場合があります。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln278602.html
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http://narcologia.ru/goods/enquire44989.html

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新品未使用 KENZO NIGO Boke Flower ロンＴ スウェット | labiela.com

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