KENZO ケンゾー NIGO ボケ Tシャツ 白　L

KENZOケンゾーBOKEFLOWERTシャツT-Shirt半袖■カラー:Black■サイズ:M着丈70身幅52肩幅45■サイズ:L着丈72身幅54肩幅46素人採寸のため多少の誤差はお許しください。※新品未使用ですが、保管中のシワがあります。注意点■海外で購入したものとなるため、日本の製品より検品が甘い場合があります。日本製品のような完璧な製品をお求めの方は購入をお控え下さい。■モニターの写り具合により、少しお色が実物と異なる場合があります。



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