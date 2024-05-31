TAKEO KIKUCHI【タケオキクチ】　スウェードベルト　イタリア製

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【リバーシブル】クロコ型押し レザーベルト



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タケオキクチ ベルト メンズ ブランド カジュアル ビジネス レザー 本革 日本製 3.5cm 35mm TAKEO KIKUCHI TK－4080118



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40ct＆525 ギャリソンバックルレザーベルト

定価17600円（税込）※2021年1月現在ネットサイト商品説明イタリアのベロアを使用した、ON・OFF両方のスタイルで使えるベルトです。今季のスタイリングでマストカラーのチョコレートカラーがお薦めです。備考:製品寸法：全長110幅2.9対応サイズ86.5～94高級ベルトイタリアエルメスHUGOBOSSポールスミスエルメネジルドゼニア