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TAKEO KIKUCHI【タケオキクチ】　スウェードベルト　イタリア製
商品番号 R24608832968
商品名

TAKEO KIKUCHI【タケオキクチ】　スウェードベルト　イタリア製
ブランド名 タケオキクチ
特別価格 税込 3,783 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価17600円（税込）※2021年1月現在ネットサイト商品説明イタリアのベロアを使用した、ON・OFF両方のスタイルで使えるベルトです。今季のスタイリングでマストカラーのチョコレートカラーがお薦めです。備考:製品寸法：全長110幅2.9対応サイズ86.5～94高級ベルトイタリアエルメスHUGOBOSSポールスミスエルメネジルドゼニア
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