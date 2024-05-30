90s ミッキー Tシャツ USA製 ディズニー エイサップ ヴィンテージ

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【商品説明】ラッパーのA$APRocky（エイサップ・ロッキー）が着用していたものの色違い。両面にビッグプリントでミッキーの正面と後ろ姿が施されていてインパクトあります。裾、袖ともにシングルステッチ。サイズLですが、USA製なので大きめです。この機会にぜひ。【サイズ】L平置き実寸（cm）着丈 75肩幅 46身幅 53袖丈 21素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。【状態】プリントにややひび割れなど使用感あります。色が白なので所々シミや汚れがあります。その他気になる穴などはないかと思います。古着やヴィンテージ品に御理解がある方よろしくお願いします。検索用タワオブテラーホーンテッドマンションnirvananineinchnailsローリングストーンズピンクフロイド柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋