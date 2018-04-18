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- Chameleon Labs Model 7602 MKII【美品】マイクプリ
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商品詳細
種類···エフェクター・プロセッサーChameleonLabsModel7602MKIIマイクプリです。購入後は禁煙環境のスタジオにて使用しておりました。マイクプリ、EQの各コントロール動作問題ありません。外観は擦れなど使用感が多少見られますが、致命的なダメージは無く、美品かと思います。電源アダプターが付属します。備品は画像の物で全てです。エアキャップにて梱包し、元箱に入れて発送致します。※あくまでも中古品ですので初期不良以外はNC,NRでお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/contemplate238277.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln790302.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation132221.html
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