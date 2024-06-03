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【PROVIDENCE】VZW-1 VITALIZER WV
商品番号 R54263984958
商品名

【PROVIDENCE】VZW-1 VITALIZER WV
ブランド名 プロビデンス
特別価格 税込 3,528 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ギター用のエフェクターです。バッファーとしてギターの直後に置いて使用すると音痩せが劇的に改善されます。新品同様の美品で動作確認済みですが、中古品としてご理解のうえ、ご購入ください。本体サイズ:60mm×73mm※電池駆動させる場合、付属の電池ケースを利用します※アダプターは付属していませんVZW-1VITALIZERWVActiveImpedanceConverterProvidence#Providence#VZW_1VITALIZERWVActiveImpedanceConverter種類···エフェクター・プロセッサー
http://narcologia.ru/goods/message11527.html
http://narcologia.ru/goods/enquire645389.html
http://narcologia.ru/goods/kindness921805.html
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