【PROVIDENCE】VZW-1 VITALIZER WV

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ProvidenceVITALIZER WV VZW-1 《バッファー》【Webショップ限定】商品 ...

ギター用のエフェクターです。バッファーとしてギターの直後に置いて使用すると音痩せが劇的に改善されます。新品同様の美品で動作確認済みですが、中古品としてご理解のうえ、ご購入ください。本体サイズ:60mm×73mm※電池駆動させる場合、付属の電池ケースを利用します※アダプターは付属していませんVZW-1VITALIZERWVActiveImpedanceConverterProvidence#Providence#VZW_1VITALIZERWVActiveImpedanceConverter種類···エフェクター・プロセッサー