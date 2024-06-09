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商品詳細
NIKE：WaffleOneLTRになります。カラーはブラック/ホワイトでサイズは27センチです。新品未使用箱、黒タグついてます。アイコニックなワッフルスニーカーのシリーズに新たなスタイルが登場。クッション性に優れたミッドソールと、ワッフルアウトソールを搭載し、誰もが納得するレベルの快適な履き心地を提供します。耐久性の高いヒールクリップとレザーのアッパーで、クラシックなスタイルに仕上げました。メーカー品番：DX9428
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NIKE：Waffle One LTR 27センチ
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