【新品未使用】ポールスミス　二つ折り財布　マルチカラーストライプ

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商品詳細
「ポール・スミス」は英国の伝統的なスタイルをベースに、モダンなシルエットや大胆なカラーリング、プリントそして遊び心のあるディテールを効かせたコレクションです。根底には‘classicwithatwist’（ひねりのあるクラシック）の概念が流れており、アート、写真、建築、旅、音楽、自転車など、デザイナーポール・スミスの多岐に渡る造詣や関心がインスピレーションの源となっています。
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