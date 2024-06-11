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【新品未使用】ポールスミス　二つ折り財布　マルチカラーストライプ
商品番号 X42819116826
商品名

【新品未使用】ポールスミス　二つ折り財布　マルチカラーストライプ
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 5,781 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「ポール・スミス」は英国の伝統的なスタイルをベースに、モダンなシルエットや大胆なカラーリング、プリントそして遊び心のあるディテールを効かせたコレクションです。根底には‘classicwithatwist’（ひねりのあるクラシック）の概念が流れており、アート、写真、建築、旅、音楽、自転車など、デザイナーポール・スミスの多岐に渡る造詣や関心がインスピレーションの源となっています。
http://narcologia.ru/goods/flight473928.html
http://narcologia.ru/goods/flight4328.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis918644.html

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