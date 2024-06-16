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超骨董品　薩摩香炉　二重箱　明治 大正の古美術　花木図獅子耳
商品番号 A53270139834
商品名

超骨董品　薩摩香炉　二重箱　明治 大正の古美術　花木図獅子耳
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 36,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

薩摩焼き金襴手の花木図獅子耳の香炉です。超骨董品になります。これと同様の物品をいくら探しても見つかりません。箱も二重になっています。高価な物の証と思えます。蓋をして高さ12.5cm本体六角形足3本
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http://narcologia.ru/goods/kindness301605.html
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