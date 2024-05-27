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商品詳細
ガラル3鳥URまとめ売りです。急遽お金が必要となりやむなく出品中です。全て傷なしとして出品させて頂きますが素人の判断のため完美品をお求めの方はご購入をお控えください。ガラルファイヤーVURガラルフリーザーVURガラルサンダーVUR以上の3枚セットです。画像の追加等承りますのでコメントよろしくお願いします。
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