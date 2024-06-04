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NIKE ナイキ　スニーカー　25.5cm
商品番号 S83151862842
商品名

NIKE ナイキ　スニーカー　25.5cm
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,160 円
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商品詳細

商品名:NIKEメンズスニーカーカテゴリ:スニーカー性別:メンズサイズ:25.5cmブランド:NIKE商品の状態:きれいで、使用に伴うスレ汚れはございますが、目立った傷や汚れはありません。スポーティーなデザインのNIKEメンズスニーカーです。25.5cmのサイズで、NIKEの独特の快適なフィット感をご体験いただけます。状態も良く、綺麗な状態を維持しています。使用頻度:月に2～3回程度使用しましたが、大切に扱っていたため、目立った傷や汚れはありません。出品理由:スニーカーのコレクションを整理するために出品します。[カラー]:ブラック[素材]:合成繊維・合成皮革スニーカーファンの方、NIKEファンの方に是非ご検討いただきたい商品です。よろしくお願いします！※あくまでもリユース品ですのでご理解あるかたのみ、お取引お願いいたします。付属品はございません。#ナイキ#NIKE#スニーカー
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