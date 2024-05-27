COACH コーチ ベルト ブラック F59116 新品未開封

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ご覧くださりありがとうございます。こちらは新品、未使用です。画像のとおり、到着後1度も封を開けておりません。段ボールもしくは紙袋を使用し郵送させていただきます。購入時に到着したような形で郵送させていただきます。箱から開けただけの未使用品ですが、神経質な方のご購入はお控え下さい。また到着後24時間以内に受取評価をお願いします。最近、到着しているにも関わらず受取評価をして下さらない方に連続で当たっています。商品内容を確認くださり、ご納得くださった方のみご購入下さいませ。よろしくお願いいたします。以下は商品内容です。コーチベルトアウトレットCOACHF59116AQ0モダンハーネスカットトゥサイズリバーシブルスムースレザーベルトベルト無地ブラック/ダークブラウン黒コーチF59116ブラック×ブラウンの型押しレザーが高級感あるリバーシブルタイプのベルトです。バックル部分を引きながら回転させる事が出来る回転式バックルなので簡単にリバーシブルにすることが出来ます。シンプルなデザインなので男女兼用でお使い頂けます。カジュアルからビジネスシーンまで幅広くお使い頂けるファッション小物はプレゼントにも喜ばれるのでギフトにもオススメです。・名称 MHRNCTSRTXTLBELT・カラー：ブラック×ブラウン・サイズ：全長：約127cm（金具含む）金具：約横7.5cm×縦3.8cmベルト長さ：120cmベルト幅：約3cmベルト穴間隔：2.5cmホール数：5cm・重量：約160g・素材：レザー・付属品：保存袋:なし、箱:なし