★フィラデルフィアフライヤーズ★1992年NHLビンテージプリントTシャツ90s

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【商品名】1990sフィラデルフィアフライヤーズプリントTシャツ（20220625-3)【コンディション】僅かな汚れあり。その他、usedとしては目立ったダメージも見られず、まずまずなコンディションです。【サイズ】表記X-LARGE肩幅56cm身幅61.5cm着丈78.5cm袖丈21.5cm※袖丈は脇下から袖先を計測しています。※素人採寸につき多少の誤差はご容赦下さい。古着にご理解の有る方にお買い上げ頂ければと思います。NC,NRでお願いします。☆フォローして頂きましたら10%オフにさせて頂きます！フォローしてお買い上げの際には、必ずお買い上げ前にその旨お伝え下さい！お買い上げ後の割引きは出来ませんのでご注意下さい！柄・デザイン···プリント（ロゴなど）袖丈···半袖季節感···春、夏、秋、冬ネック···クルーネックカラー···ブラック#フィラデルフィアフライヤーズ#nhl#アイスホッケー#1990年代#1990s#袖シングル