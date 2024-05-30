FENDI フェンディ チェーンネックレス パラジウム＆ゴールドカラー ...

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商品詳細
メーカー：FENDIシリアル/型番：7AJ293B08F0F0N付属品：箱カラー···シルバーご覧いただきありがとうございます。こちらはFENDIのチェーンネックレスになります。2年ほど前に阪急メンズ館で購入しました。レシート等はありません。装飾的なマグネットの留め具をあしらった、チェーンネックレス。パラジウム仕上げのメタル製。ゴールドカラーのFFモチーフのネックレスです。材質···ステンレスカラー···シルバー
http://narcologia.ru/goods/passivity14183.html
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