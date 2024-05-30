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FENDI フェンディ　チェーンネックレス　パラジウム＆ゴールドカラー
商品番号 D10296450402
商品名

FENDI フェンディ　チェーンネックレス　パラジウム＆ゴールドカラー
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 20,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メーカー：FENDIシリアル/型番：7AJ293B08F0F0N付属品：箱カラー···シルバーご覧いただきありがとうございます。こちらはFENDIのチェーンネックレスになります。2年ほど前に阪急メンズ館で購入しました。レシート等はありません。装飾的なマグネットの留め具をあしらった、チェーンネックレス。パラジウム仕上げのメタル製。ゴールドカラーのFFモチーフのネックレスです。材質···ステンレスカラー···シルバー
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