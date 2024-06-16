フェルナンデス　エレキギター

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商品詳細
フェルナンデスギター白色 黄ばみ有りハムバッカー、シングルコイルスイッチ切り替え音は全部鳴ります。ボディー、ネックボルト部分、ジャック差し込み部分にキズ有り。ジャック取り付け部分はプラスチック板で自作してあります。フレット6〜7分山シングルコイル多少サビ有りストラップ金具変えてあります。ソフトケース付き携帯用ギタースタンド付き#フェルナンデス#白#ストラトタイプ#アーム付き#ギター#フェルナンデスギター
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