PORTER TANKER WALLET ポーター タンカー サイフ 財布

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●サイズW:130mm/H:100mm●状態中古美品使用せずに保管しておりました。商品の状態、付属品等は掲載写真にてご確認をお願い致します。細かいキズや保管時の汚れがある場合がございます。キズなどに神経質な方、過度に状態を気になさる方、完璧を求める方は購入をご遠慮くださるようお願い致します。基本的にお値引き交渉は受け付けておりません。仕事の関係上、返信発送にお時間をいただく場合がございます。以上の点をご理解頂きまして、購入お願いいたします。