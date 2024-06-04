カステルバジャック レインボー 小銭入れ(パス付き) 079611 ホワイト

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こちらから私の出品しているカステルバジャックの商品が確認できます ↓ ↓ ↓#いぬのカステルバジャック出品ブランド名：CASTELBAJAC/カステルバジャック商品名：レインボー小銭入れ(パス付き)商品コード：079611サイズ：幅10cm×高さ7.5cm×マチ3cm色：ホワイト品物の状態■正規ライセンス品■新品■素材：牛革仕様：パスケース×1カード入れ×2小銭入れ×2ポケット×2キーチェーン付き商品についてご不明なことがございましたら、お問い合わせ下さい。#カステルバジャック#CASTELBAJAC#バッグ#ショルダーバッグ#トートバッグ#リュックサック#メンズファッション#レディースファッション#レザー#キャンバス#コラボレーション#デザインバッグ#ビジネスバッグ#トラベルバッグ#スーツケース#ウエストバッグ#ボストンバッグ#クラッチバッグ#カジュアルバッグ#フェスバッグ#小物入れ#オーガナイザー#ポーチ#財布#キーホルダー