未使用　印傳屋　印伝屋　N Y小銭入れ　ブラック　メンズ　ユニセックス

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商品詳細
未使用の印伝の小銭入れ（コンパクト財布）です。ブラックカラーでシックなデザインのお財布です。コンパクトサイズのお財布です。2011年に誕生した印伝初の海外向けシリーズのようです。サイズ約10cm×8.5cm×1cm仕様L字ファスナー開閉式内側L字ファスナー小銭入れ状態未使用品ですが保管期間のある商品です。キズや汚れなどは見受けられません。付属品箱冊子カラーブラック金具シルバー気になる事などございましたらお気軽にコメントくださいませ。柄・デザイン···モザイクカラー···ブラック
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