舞台「劇団シャイニング from うたの☆プリンスさまっ♪『ポラリス』」セット

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潜入！『黒蜥蜴』の世界（10）＞圧巻の舞台装置！！！ | ブログ

ケースや写真などに多少のスレなどはあるかと思います。円盤は全て再生し動作確認をしていないことをあらかじめご了承ください。そして、あくまで素人管理・素人梱包のため、美品をお求めの方はご遠慮ください。画像4枚目のブロマイドもお付け致しますが、画像5枚目の通り、こちらのブロマイド2点は折れなどの傷が目立ちますのでおまけ程度にお考えくださいませ。円盤はプチプチで梱包し、全て水濡れ防止して匿名配送にて発送予定です。購入希望の方は購入前にメッセージいただけると嬉しいです。舞台「劇団シャイニングfromうたの☆プリンスさまっ♪『ポラリス』」が映像化！遠い未来、危機にさらされた地球を守るために集いし3人の少年たちと、彼らをとりまく人間模様を、新たなストーリーで描きます。・本編映像・特典映像・限定版特典映像（予定）：出演：松村龍之介、山川宗一郎、横井翔二郎（C)劇団シャイニング【出演者】トキヤ・イチノセ役 松村龍之介ナツキ・シノミヤ役 山川宗一郎セシル・アイジマ役 横井翔二郎石渡真修、和泉宗兵、柏木佑介安里勇哉ほか【封入特典】限定版特典ディスク、冊子限定版うたプリうたのプリンスさま劇団シャイニング劇シャイDVDグッズ種類···写真ジャンル···その他