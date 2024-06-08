新品 7 マルジェラ 22aw スクエアリング 指輪 金 4318

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商品詳細
●購入場所→正規取扱店●素材→真鍮100%ガラス100%●サイズ表記→7(従来的なサイズ感でXSとSの中間ほど)●実寸（素人採寸ですので誤差はご了承ください）→棒状のリングゲージで18号くらい●状態→新品未使用箱タグつきです。●商品詳細→マルジェラの22awのアクセサリーです。スクエア型のリングです。シンプルな装いながら、キラリと光るガラスストーンがさりげないアクセントになるアイテムです。Splicedの技法でアーム部分をモチーフ側とは全く異なるエンブロイダリータイプのアイテムに仕上げたマルジェラらしいクリエーションです。色味はゴールドとシルバーカラーベースです。国内定価は67100円(税込)します。※注意事項※徹底した管理のもと間違いなく本物を扱っています。万が一にもありえないですが、偽物だった場合返品受けつけます。値引き、取り置き、梱包については自己紹介参照ください。基本的には個人保存品ですので、不明点は質問の上で購入お願いします。予告なく終了することございますので、ご注意ください。#Hiro1313マルジェラ22aw#Hiro1313マルジェラリング
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