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○★新品 未使用 KINGZ by サマンサタバサ オニキス リング 17号
商品番号 H21724867165
商品名

○★新品 未使用 KINGZ by サマンサタバサ オニキス リング 17号
ブランド名 キングズバイサマンサタバサ
特別価格 税込 1,588 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KINGZbySamanthaThavasaキングズバイサマンサタバサオニキスリング指輪■商品詳細シルバーにブラックのライン、キングズオリジナルのデザインです。太すぎず細すぎないサイズ感で他のジュエリーとの重ね付けはもちろん、ユニセックスでもお使いいただけます。■COLOR色シルバー系■SIZEサイズ17号※素人採寸となりますので、HP記載と差異がある場合がございます。　詳細及び、気になる点等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。■その他・品番等定価：24,200円新宿マルイメンにて購入。新品、未使用品ですが、デリケート素材の為輸送中の傷み、初期傷、シワ、へこみ等ある場合がございます。商品の状態を極度に気になされる方はご遠慮下さい。以上にご理解を頂ける方のみお願い致します。
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