バーデンオブプルーフ BURDEN OF PROOF クロス ROEN joy

BURDENOFPROOFジーザスクロスネックレスになります。○雑誌掲載商品(同型のジーザスの背後クロス)定価¥37,800(ペンダントのみ価格)○BURDENOFPROOF刻印あり○２００３９２５刻印あり(Silver925)○ボールチェーンネックレスブランド刻印なし９２５ITALY刻印あり○重さ約１４.７グラム☆いいね！やフォローは大歓迎☆発送について全ての商品を安全・安心の匿名配送でお届けします☆丁寧な梱包を行い出来る限りの範囲で無理が無いようなサイズを選択したいと心掛けています☆サイズ(表記なし)size写真にてご確認をお願い致します。素材(表記あり)写真にて素材感のご確認をお願い致します。○９２５刻印あり(Silver925)商品の状態について商品の状態・コンディションは写真にてご確認をお願い致します。一般的な中古品程度の多少の使用感が見受けられます。とても綺麗な状態とコンディションです。○銀製品である特有の黒ずみが見受けられます。こちらの商品はBURDENOFPROOFのSilver925ジーザスクロスネックレスになります。ご購入をご検討中の方はお手数ですが不要な誤解やトラブル防止の為、プロフィール欄のご確認をお願い致します。よろしければ他にも、ブランド物やレア物のロエン等の商品を100点以上ぐらい出品させて頂いていますので、としまろ印Roenjoyの商品の一覧からチェックをして頂けると幸いです。クロムハーツ・レナードカムホート・ロンワンズ・ロードキャメロット・ロアーガンズ・フィリッププレイン・フランシストモークス・ハイドロゲン・マスターマインドのブランドがお好きな方にオススメです☆



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