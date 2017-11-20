nemis XS 二ミスジャケット ARC'TERYX VEILANCE

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ブランド：ARC'TERYX VEILANCE（アークテリクス ヴェイランス）商品名：nemisjacketmen'sカラー：ブラックサイズ：XS袖81cm/胸囲92cm/ウェスト76cm重さ：295g数年前に公式サイトより購入46,200円。自宅保管していましたが、サイズが合わず屋内試着のみ。ほぼ未着用です。軽量で通気性のあるボンバージャケット。ミニマルデザインに高機能素材を使用し、必要な機能を備えています。都市生活用に、ちょっとした雨にも対応できる機能性を兼備。リサイクル素材を95%使用したテラテックスソフトシェルは、快適で耐久性と通気性に優れた環境にやさしい素材です。水分を弾くFC0DWR加工。スタンダードフィットをゴム入りの袖口、襟、裾で仕上げました。収納力も抜群です。大容量のジッパー付きハンドポケット、内側に2つのラミネート加工を施したジップポケットを装備。フィット感を改良し、アップデートしました。https://arcteryx.jp/products/nemis-jacket-m?variant=47827589529831