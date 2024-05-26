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スカイライン　キーホルダー
商品番号 B30806546736
商品名

スカイライン　キーホルダー
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 4,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スカイラインR30のエンジンと同じ塗料で塗られたキーホルダー。40年程前のレアな品物です。綺麗に保存しています。3枚目写真の通り、少しだけ小さな傷がありますが、概ね綺麗です。もちろん未使用です。
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate184948.html
http://narcologia.ru/goods/recycling332314.html
http://narcologia.ru/goods/Adder267575.html
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