✨超激レア✨ハーレーダビッドソン Tシャツ　ドクロ　骸骨

✅ブランドHarley-Davidsonハーレーダビットソン両面かっこいいデザインで希少な一点となっております。✅表記サイズタグ欠損✅平置き採寸着丈:70cm身幅:50cm肩幅:49cm袖丈:20cm✅状態目立った傷や汚れはございません。古着なので写真でのご判断よろしくお願い致しますm(__)m✅注意事項古着につき、神経質な方はトラブルの原因になりかねますので、ご購入をお控えください。



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