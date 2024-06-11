【匿名配送】ホワイトハウスコックス キーケース

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少し値下げします。ホワイトハウスコックスのキーケース、KEYCASEDERBYCOLLECTIONです。ブラック、タンカラーになります。2月ごろに購入して使用していましたが、自分にはサイズ感が合わず、出品します。革製品のため、使用による細かいキズはありますが全体的には綺麗な状態と思います。ご了承のうえご検討ください。また梱包や発送については、なるべく安価となるように行いますので併せてご了承ください。