ナイキ エアジョーダン6 レトロ オールスター 2017 カメレオン ...

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商品詳細
NIKEJordan6RetroAllStar2017\"Chameleon\"型番:907961-015メルカリにて購入しました。前オーナーがエンプロイストアにて購入したとの事です。インナータグにスタンプを確認しましたので正規品だと思います。#NIKE#AIRJORDAN6#Jordan6RetroAllStar2017_Chameleon_
http://narcologia.ru/goods/parenthesis104744.html
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