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ナイキ エアジョーダン6 レトロ オールスター 2017 カメレオン
商品番号 D31324059276
商品名

ナイキ エアジョーダン6 レトロ オールスター 2017 カメレオン
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 2,212 円
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商品詳細

NIKEJordan6RetroAllStar2017\"Chameleon\"型番:907961-015メルカリにて購入しました。前オーナーがエンプロイストアにて購入したとの事です。インナータグにスタンプを確認しましたので正規品だと思います。#NIKE#AIRJORDAN6#Jordan6RetroAllStar2017_Chameleon_
http://narcologia.ru/goods/parenthesis104744.html
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