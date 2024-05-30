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K18　18金　喜平ネックレス　10g　40cm
商品番号 W94038237184
商品名

K18　18金　喜平ネックレス　10g　40cm
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 33,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

18金の喜平ネックレスです。シンプルな2面タイプになります。10gですので喜平ビギナーの方にもピッタリだと思います。こちらは40cmなので、サイズにご注意ください。通常のメンズは50cmになります。【素材】k1818金【デザイン】喜平ネックレス2面タイプ【サイズ】長さ→約40cm幅→約2.5mm※素人採寸です。【グラム】10.68g【その他】引き輪タイプ画像のケースに入れて、宅急便コンパクトで発送いたします。材質...K18(18金)カラー...ゴールド装飾...装飾なし(チェーンネックレス)
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