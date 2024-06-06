【希少/美品/タグ付き】ノースフェイス アンタークティカ バーサロフトジャケット

◾️商品THENORTHFACEANTARCTICAVERSALOFTJACKET2016AWSUMMITSERIESNA61651BLACKSIZE:M(着丈70cm、身幅55cm、肩幅51cm)※平置き素人採寸となりますので、多少の誤差はご容赦ください。正規店購入(石井スポーツ吉祥寺)タグ付き◾️説明サミットシリーズを冠した最終モデル。赤ラインは2015AW、2016AWの2期のみ販売された、復刻・再販がかかっていない大変希少なモデルです。※主なモデルの違い2015AW(NA61501):・サミットマーク白、文字赤・定価¥28,000(+tax)2016AW(NA61651):・サミットマーク・文字ともに白・定価¥30,000(+tax)本商品はポーラテック社のフリース素材を採用し、頑丈で劣化しにくいといった高い耐久性を持ちつつ抜群の肌触り・着心地を実現しています。※ポーラテック素材の特徴・毛長でしっとり、ふわサラな風合い・肌触り・毛(繊維)の抜けが少ない・摩擦による毛玉ができにくい・折りたたんだ時のシワが残りにくい※2019年頃にノースフェイス独自素材へ変更されてしまいましたが、個人的にはポーラテック推しです。◾️コンディション・タウンユース3,4回程度着用の使用感が少なく状態良好な中古美品。・着用シーズンの最後にNIKWAXTECHWASHにてメンテナンスし、最終着用後はクリーニング済み。・湿度管理されたトランクルームで保管中。・フリースの潰れ抜けは見当たりません。長期保管に伴う多少の経年劣化はあるかと思いますので、詳細は写真をご確認ください。◾️備考・美品ではありますが自宅保管の中古品となります。神経質な方のご購入はお控え下さい。・トラブル回避のため不明点は必ず事前にコメント覧よりご質問をお願いします。・サイズ感は購入者様にてご判断をお願いします。サイズ感が異なる等の購入者様都合理由での返品はメルカリ規約に則りお受けできませんので、合わせてご了承願います。・他サイトにて並行出品中のため、取り下げる可能性があります。ザノースフェイスアンタークティカバーサロフトジャケットPOLARTEC16AWサミットブラック黒ボアダウン



THE NORTH FACE アンタークティカ バーサ ロフトジャケット | labiela.com



THE NORTH FACE (ザノースフェイス) Antarctica Versa Loft Jacket ...



ノースフェイス アンタークティカ バーサロフトジャケット ...



THE NORTH FACE アンタークティカ バーサ ロフト ジャケット L ...



THE NORTH FACE アンタークティカ バーサ ロフト ジャケット XL ...



THE NORTH FACE (ザノースフェイス) Antarctica Versa Loft Jacket ...



THE NORTH FACE (ザノースフェイス) Antarctica Versa Loft Jacket ...



THE NORTH FACE (ザノースフェイス) Antarctica Versa Loft Jacket ...



ノースフェイス アンタークティカ バーサロフトジャケット ブラック黒 ...



THE NORTH FACE（ザノースフェイス）の「THE NORTH FACE ザ・ノース ...



ザ・ノースフェイス アンタークティカ バーサロフトジャケット ...



ru-nei｜THE NORTH FACEのその他アウターを使ったコーディネート - WEAR



ノースフェイス】 アンタークティカ バーサ ロフト ジャケット 高価値 ...



ノースフェイス アウトドア ウェア メンズ アンタークティカ バーサ ...



希少/美品/タグ付き】ノースフェイス アンタークティカ バーサロフト ...