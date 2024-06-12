新品ランバンLANVIN COLLECTION羊革ウールニット レザー手袋メンズ

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商品詳細
素材...本革カラー...ブラウン手袋形...5本指＜商品＞新品ランバンLANVINCOLLECTIONの手袋です。カラーはブラウン系です。甲部分はニット素材、掌部分はレザーになります。非常に高級感のある上品なデザイン。スーツだけでなく、カジュアルな雰囲気にもぴったりなのでオン＆オフに使えます。裏側はあたたかなフリース素材です。ランバンのロゴマーク付き。新品、タグ付きです。＜状態＞新品タグ付き※神経質な方のご入札はお控え下さい。＜サイズ＞表記寸法：24㎝ （全長約23cm）＜素材＞本体：羊革装飾部：ウール100％
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