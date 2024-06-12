AKM LUXE163 テーラードジャケット パンツ セットアップスーツ ...

AKMLUXE163DRESPO2BSTRETCHBLASERJKEPISODE-5DRESPOBLAZERPTEPISODE-5¥88,000円¥50,600円色グレーサイズL肩幅44cm身幅51cm袖丈68cm着丈69cmウエスト42cm股上28cm股下68cm裾幅16.5cm付属品なし状態目立つ傷や汚れ無く全体的に綺麗です。国内正規店で購入しました。値下げは出来ません。ストレッチジャージスラックスカラー···グレー季節感···春、秋、冬



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