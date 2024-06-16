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高級感 ドラゴン チタン リング 指輪 竜 龍 シルバー 銀 パンク ロック 赤
商品番号 D69321364771
商品名

高級感 ドラゴン チタン リング 指輪 竜 龍 シルバー 銀 パンク ロック 赤
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 7,382 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆プロフィールに割引情報アリ☆割引、オファーに関しましては、一度プロフィールを最後までお読みください。m(__)m新品・未使用ですが撮影のため開封しています東洋の龍をかたどり神秘的な雰囲気の指輪となっております。リングを装着すればまるで竜を指にまとっているかのような見た目となります。眼や玉の赤色は色が同色になりがちなアクセサリーにアクセントを加えてくれます！高級感ある見た目からプレゼントやギフトにも喜んでいただけます(^^)シルバードラゴンリングメンズ・レディース兼用カラー：シルバー・銀材質：合金内径:2cm(１９号相当)
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit304086.html
http://narcologia.ru/goods/assessor590003.html
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