高級感 ドラゴン チタン リング 指輪 竜 龍 シルバー 銀 パンク ロック 赤

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☆プロフィールに割引情報アリ☆割引、オファーに関しましては、一度プロフィールを最後までお読みください。m(__)m新品・未使用ですが撮影のため開封しています東洋の龍をかたどり神秘的な雰囲気の指輪となっております。リングを装着すればまるで竜を指にまとっているかのような見た目となります。眼や玉の赤色は色が同色になりがちなアクセサリーにアクセントを加えてくれます！高級感ある見た目からプレゼントやギフトにも喜んでいただけます(^^)シルバードラゴンリングメンズ・レディース兼用カラー：シルバー・銀材質：合金内径:2cm(１９号相当)