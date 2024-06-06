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B♭クラリネット マウスピース BD4
商品番号 E70886529778
商品名

B♭クラリネット マウスピース BD4
ブランド名 バンドーレン
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セール！！8000▶︎6500早めに売りたいのでこの価格にしました！是非いかがですか？？B♭クラリネットマウスピースBD4半年ほど使用しましたが、綺麗な状態だと思います。マークが少し消えています。B♭クラリネット用　定価￥16,600（税抜）■ティップオープニング：1.155mm■フェイシング：MediumLong息が入りやすく発音(アーティキュレーション)もしやすく、深く、まとまったサウンドです。種類···クラリネット#クラリネット#マウスピース#ブラックダイアモンド
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